フィギュアスケート女子で２０２５年世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）がまさかの苦戦を強いられた。今季初戦となったサマーカップ３日目（１１日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のショートプログラムでは「さくらさくら」のアレンジバージョンを披露。「静」と「動」を意識した構成となっているが、２本目のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３本目の３回転ルッツで転倒するなど、演技に精彩を欠いた。