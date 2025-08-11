北海道芽室町で８月１０日から釣りに訪れ行方不明になっていた親子が救助されました。２人は「近くでビバークした」と話しているということです。警察と消防に救助されたのは、当別町の４２歳の女性と７歳の息子です。２人は１０日朝、家族４人で川で釣りをするため芽室町の美生ダム付近を訪れ、駐車場から釣り場へ行く途中で行方不明となっていました。夫と１０歳の長男は先に釣り場に到着していましたが、２人が一向に来な