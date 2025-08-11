俳優の和田正人（45）が11日までに自身のインスタグラムを更新し、「兄弟ご来場」と伝えた。【写真】和田正人の「兄弟ご来場」…「激似過ぎるッ」和田兼輔の2ショット和田は『泣くロミオと怒るジュリエット2025』に出演中。和田とそっくりとされるボートレーサー・和田兼輔が来場した。「一緒に来てくれたお母さんに確認したら…『産んだ覚えはないけど、ソックリです』と。母公認、頂きましたw」と、正人＆兼輔の2ショット