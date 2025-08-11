カリスマホストで実業家のＲＯＬＡＮＤが６日、インスタグラムを更新。自身の著書が中学校の道徳の教科書に採用されていることを報告。著書の印税はすべて寄付し、それが紺綬褒章受賞に繋がったことを明かした。ＲＯＬＡＮＤは中学校の道徳の教科書をめくる動画などををアップ。「僕の著書『君か、君以外か』がこの様にして今年度から中学校の道徳の教科書に掲載されました」と報告。文章を書くことは幼少期から好きだったと