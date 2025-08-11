１０日、優勝を喜ぶ中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博）【新華社成都8月11日】ワールドゲームズ成都大会は10日、女子綱引き500キロ級決勝が行われ、中国台北が金、スイスが銀、スウェーデンが銅メダルに輝いた。１０日、表彰式に臨むスウェーデン代表。（成都＝新華社記者／李博）１０日、試合に臨む中国台北代表。（成都＝新華社記者／李博）１０日、試合に臨むスウェーデン代表（右）。（成都＝新華社記者／李博