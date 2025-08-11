東京Vの城福浩監督（64）が、13日の天皇杯ラウンド16名古屋戦（味スタ）へ向けてメディア対応し、「リーグ戦に出たメンバーと、次のリーグ戦に備えるメンバーとの掛け合わせになる。まずはしっかり走れる選手をそろえたい」と、勝利を見すえた。日程の関係でこのカードだけ13日に行われるが、横浜戦から中3日、そして中2日でリーグ戦の京都戦があり、過密日程になる。しかも新戦力のFW寺沼星文（24）ら3人は、規程で名古屋戦に