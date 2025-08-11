◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦川浦龍生（三迫）《10回戦》白石聖（志成）（2025年8月12日東京・後楽園ホール）プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が11日、都内で行われ、王者の川浦龍生（31＝三迫）はリミットの100グラムアンダーとなる52・0キロでパス。挑戦者で同級10位の白石聖（28＝志成）は51・9キロでともに一発ク