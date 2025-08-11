九州地方を中心とした大雨で、熊本県の玉名市、天草市、上天草市、宇城市、八代市、長洲町、氷川町の７市町に発表されていた「大雨特別警報」について、気象庁は１１日午後３時４５分、最大級に危険な状態から脱したとして、いずれも大雨警報に切り替えた。同庁の担当者は記者会見で「警報に切り替わった後も油断することなく、避難情報に従って身の安全を確保してほしい」と呼びかけた。