全国高校野球選手権大会第６日の１１日、未来富山（富山）は第３試合で高川学園（山口）との初戦に臨んだ。通信制でこれまで応援団がなかったため、初の甲子園出場を受け、急きょ結成した市内３校合同の吹奏楽部員たちが息を合わせてエールを送った。野球部は２０１８年４月に創部。今回急ごしらえした応援団には、３校の吹奏楽部員らに地元住民を加えて総勢約１０００人に上った。約５０人からの寄せ書きが書かれたピンク色