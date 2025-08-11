オーストラリアのアルバニージー首相は、来月の国連総会でパレスチナを国家として承認する方針を明らかにしました。オーストラリアアルバニージー首相「『2国家解決』が中東での暴力の連鎖を断ち切り、ガザでの紛争、苦しみ、飢餓を終わらせるための人類最大の希望です」アルバニージー首相は11日、来月開かれる国連総会でパレスチナを国家として承認する意向を明らかにし、「イスラエル人とパレスチナ人が共に平和に暮らせるよ