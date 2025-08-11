元AKB48でタレントの板野友美さんが自身のインスタグラムを更新。赤い唇のデザインが特徴的な衣装を着用した様子を公開しました。 【写真を見る】【 板野友美 】「肌の調子よきよき」車内で自撮り赤い唇デザインの個性派ファッションを披露投稿された写真は車内での自撮り写真が中心で、「肌の調子よきよき♡ 」と、肌の調子の良さもアピールしています。 板野さんは、「なんまいめ？」というキャプショ