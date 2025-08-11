ドル円１４７．５５近辺、ユーロドル１．１６７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.55近辺、ユーロドルは1.1670近辺での推移。いずれも先週末ＮＹ終値からはドル安水準で取引されている。米１０年債利回りは４．２６％台半ばへと小幅に低下している。明日の米消費者物価指数発表を控えて、様子見ムードが広がっているが、引き続きドル安圧力が優勢になっている。 本日これまでのレンジは