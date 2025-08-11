【これからの見通し】明日の米ＣＰＩを控えて、きょうは静かな展開を想定 週明けの相場は、総じて静かなスタートとなっている。きょうは目立った経済統計発表の予定はなく、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表待ちのムードが広がっている。 為替相場はややドル安の動き。先週の流れを引き継いだ展開となっており、ドル円は147円台前半、ユーロドルは1.16台後半、ポンドドルは1.34台後半などで推