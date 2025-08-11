国民民主党の玉木雄一郎代表が１１日、カンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。番組では、衆参ともに少数となった自公政権と連立を組む可能性など生質問ＳＰが行われた。連立が組めるポスト石破などの質問は、個人名を出しての質問が相次いだが総じて「みなさん優秀」などとして濁した。日本維新との野党連携なども聞かれたが「維新でいうと、橋下さんとよく番組、ご一緒するんですけど、もうチャチャ入れるんでやめ