【モデルプレス＝2025/08/11】2019年に配信されたAmazon Prime Videoの番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演していた岩間恵が8月11日、自身の公式Instagramストーリーズを更新。手作りのおつまみを披露し、反響が寄せられている。【写真】岩間恵、夏野菜使った手作りおつまみ◆岩間恵、手作りおつまみ公開「夏野菜にテンションあがりつまみばかり作ってしまった（キムチ以外）」とつづり、手料理の写真を公開した岩間。小