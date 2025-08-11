8月12日（火）の『徹子の部屋』に、村井國夫＆音無美紀子夫妻が登場する。【映像】藤あや子、24歳下の夫＆2匹の保護猫とにぎやかな日々。最近自宅に来る猫から驚きの“恩返し”来年結婚50年を迎える村井と音無。今年2月には愛娘・村井麻友美が結婚し、家を離れていった。花嫁の父役は何度も演じた村井だったが、娘の夫から結婚の挨拶をされたときは、音無がハラハラするような態度になり…そのときの様子を麻友美がVTRで明かす。6