「中国江南古典庭園の模範」と呼ばれる上海豫園は8月8日夜、「豫享山林（大都会の上海で大自然の雰囲気を楽しむ）」をテーマに、常設の没入体験型ナイトツアーを開始しました。 上海豫園は明代の1559年に建設され、1982年に第2陣全国重点文化財保護対象に指定されました。中国江南（長江下流以南の地域）古典庭園の模範とされ、「豫」という漢字には深い意味が含まれています。今から約460年前に、明の役人で造園家の潘允端氏は高