乗客乗員５２０人が死亡、４人が重傷を負った日本航空ジャンボ機墜落事故の発生から今月１２日で４０年となるのを前に、遺族らでつくる「８・１２連絡会」が、文集「茜雲（あかねぐも）」を１０年ぶりに発行した。今年の題字を担当したのは、事故で夫と小学生の長女、長男の３人を失った書家の猪飼（いかい）宜妙（よしみ）さん（７４）（滋賀県湖南市）。一人残されながら歩んできた万感の思いを、その書に込めた。（柏木万里）