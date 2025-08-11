熊本県の大雨特別警報が先ほど、大雨警報に切り替えられました。【映像】雨が降る熊本・玉名市の様子気象庁は、午後3時45分に熊本県の玉名市と長洲町、八代市、宇城市、氷川町、上天草市、天草市に出されていた大雨特別警報を大雨警報に切り替えました。ただ、これまでの記録的な大雨により、地盤の緩んでいる所や水位が上昇している河川があります。引き続き、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）