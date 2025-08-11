◇MLB ブルージェイズ5-4ドジャース(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間11日、フィリーズのカイル・シュワバー選手に並ぶ41号を記録しました。「1番・DH」で出場した大谷選手はエリック・ラウアー 投手の4球目のカットボールを右中間に着弾させました。打球速度106.3マイル(約171キロ)、飛距離400フィート(約122メートル)を記録しました。シュワバー選手は、先週日本時間5日のオリオールズ戦