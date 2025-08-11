北海道小樽市のおたるドリームビーチで、男性がおぼれる事故がありました。男性は心肺停止の状態で病院に搬送されました。 事故があったのは小樽市銭函のおたるドリームビーチです。８月１１日午後２時ごろ、「海でおぼれた人がいる」と付近の人から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、おぼれたのは５０代の男性で、消防が到着したとき、男性はすでに海から救助されていましたが、意識と