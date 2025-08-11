日本相撲協会は公式インスタグラムを更新。「八村塁選手が相撲部屋にやってきた！」と記し、ＮＢＡレイカーズの八村が幕内金峰山や宇良らが所属する木瀬部屋を訪れた際の様子を投稿した。「稽古見学の後には、四股やすり足、ぶつかり稽古の体験を行いました」とし、八村が土俵に上がって稽古体験する写真も。体が硬く力士ほどは股割りができない八村が苦笑いを浮かべる写真もあった。「後日ＹｏｕＴｕｂｅで動画を公開！」とし