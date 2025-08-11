今日11日午後3時45分、熊本県に発表されていた大雨特別警報は大雨警報に切り替わりました。これまでの大雨により、地盤の緩んでいるところがありますので、土砂災害や河川の増水や氾濫について引き続き厳重に警戒してください。大雨特別警報は大雨警報に熊本県にだされていた大雨特別警報は、今日11日午後3時45分に大雨警報に切り替わりました。熊本県では大雨の峠は越えましたが、これまでの大雨により、地盤の緩んでいる所があり