■熊本地方気象台発表日時：8月11日午後3時45分 ＜特別警報から警報に切り替わった市町村と内容＞ [八代市]・大雨特別警報（土砂災害、浸水害） → 大雨警報（土砂災害）[玉名市]・大雨特別警報（浸水害） → 大雨警報（土砂災害）[上天草市]・大雨特別警報（土砂災害、浸水害）→ 大雨警報（土砂災害）[宇城市]・大雨特別警報（浸水害） → 大雨警報（土砂災害）[天草市]・大雨特別警報（土砂災害、浸水害）