コスプレーヤーえなこ（31）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を公開した。えなこは、3つのひまわりの絵文字を添え、ひまわり柄のビキニに麦わら帽子を被った夏らしさ満点のセクシースタイルを披露した。この投稿にフォロワーからは「女神」「ナイスビューティフルスタイル」「健康で少しエロなんて無敵」「夏らしくて可愛いです」「向日葵よりも輝いてます」「眩しすぎる」といったコメントが寄せられている。