◇インターリーグドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月11日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は今季初の1試合2敬遠。本拠地ドジャースタジアムはブーイングに包まれた。2回1死二塁、8回1死二塁で勝負を避けられて申告敬遠。1試合2敬遠は今季初、自身通算では21年に4度、23年に3度、24年に1度と合わせて9度目となった。今季の16敬遠はリーグ最多。両リーグ最多はジャッジ（ヤンキース）の27度となっている。