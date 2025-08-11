【漫画】この漫画をはじめから読むDVをするパートナーや毒親などから逃げたい人々の引っ越しを手伝う「夜逃げ屋」。著者の宮野シンイチさんは、壮絶な現場で働く「夜逃げ屋」を作品にしたいと密着取材を申し出ます。やがて、取材がきっかけとなり、宮野さんは「夜逃げ屋」に就職することに…！実際に現場で働く人の視点から、夜逃げをする人たちの苦しみや葛藤をリアルに描いたコミックエッセイ『夜逃げ屋日記』をお届けします。