気象台は、午後3時58分に、洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）、佐々町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）、佐々町に発表 11日15:58時点南部、北部では、11日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長崎市□大雨警報・土砂災害11日夜遅くにかけて警戒・浸水