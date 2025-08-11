プロボクシングＷＢＯアジアパシフィック連盟のレオン・パノンシロ会長が１１日、日本開催の同王座戦の１２回戦から１０回戦への短縮に合意。都内で取材に応じ、「世界戦に行くまでの道程ということで、１０ラウンドがふさわしいのでないか」との見方を示した。また日本で相次いだリング禍を受け、パノンシロ会長は「これは私の意見です」と前置きした上で、「試合に注目しがちだが、一番大事なのは試合までのジムでのトレーニ