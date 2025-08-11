◇プロ野球セ・リーグ巨人-中日(11日、東京ドーム)巨人・先発の戸郷翔征投手が5回の攻撃で代打を告げられ、5回2失点で降板となりました。2回まで三者凡退で上々の立ち上がりを見せましたが、4回に先頭のボスラー選手に四球を与えると、続く細川成也選手の二塁打で先制点を献上。5回には山本泰寛選手の3号ソロで追加点を奪われます。直後の攻撃では、2アウト2・3塁で打席が回り、阿部慎之助監督が代打を決断。打席に立った荒巻悠選