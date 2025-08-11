１１日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、広陵（広島）が１０日、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退したことを報じた。コメンテーターで出演の読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏は「暴行事案とか不適切とか言いますが、これ暴行でしょ。刑事事件でしょ」とまず発言。「後々、被害届を出そうと、ご家族を含めて思うくらいのことなら、なんで最初から警察