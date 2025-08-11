有村架純（32）が11日、都内で行われた福山雅治（56）の主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督、9月12日公開）完成報告会に出席。役作りのために、撮影中に父役の仲村トオル（59）の写真を、許可を取った上で携帯電話の待ち受け画面にしていたことを明かした。同作は、福山の俳優としての代表作の1つ「ガリレオ」シリーズの原作者・東野圭吾氏が20年に出版した「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社）の実写