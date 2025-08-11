◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）巨人は戸郷翔征投手が今季４勝目を目指して、中５日で先発したが、５回まで５安打２失点で、５回の打席で代打を送られ降板となった。打線は中日の先発・メヒア投手に１、２、４回といずれも無死一塁としながら併殺と盗塁死で好機を生かせないなど、４安打無得点に抑えられている。巨人は１回、先頭の丸佳浩外野手が四球で出塁したが、１死から泉口友汰内野手は遊ゴロ