◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（１１日・みずほペイペイドーム）日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手がソフトバンク戦でプロ初先発するも４回途中５安打２失点で降板した。プロ初勝利とはならなかった。最速は１５０キロで３奪三振だった。１―１の４回、先頭の柳町に四球を与えると山本、野村に連打を浴び、１死満塁としたところで、２番手・上原にマウンドを譲った。上原が牧原大に右前適時打を浴び、１点を勝ち