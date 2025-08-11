巨人は、ジャビットのイラストグッズを含む新商品を、１１日から巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で発売すると発表した。商品には、アーティストのＡＲ（ＹｕｋｉＩｗａｔａ）氏による描き下ろしのイラストを起用。バットとグローブを持ったジャビットや、サングラスをかけたジャビットをデザインしたＴシャツなどを用意されている。このほか、ＡＲ