FUJISEYは、ANAが就航する6空港の3レターコードと地域の名所・名物を掛け合わせた「ANAピンズセット」を8月6日から販売している。各空港ごとにキャリーケースと飛行機、空港周辺の名所・名物、飛行機の窓から見た空を描いたピンズを1セットにした。ラインアップは新千歳（CTS）、羽田（HND）、関西（KIX）、福岡（FUK）、鹿児島（KOJ）、那覇（OKA）の6種類。サイズはバッジAが幅38ミリ×高さ30ミリ、バッジCが幅30ミリ×高さ40ミ