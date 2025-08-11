お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演。おすすめの漫画について語った。番組では新企画「帯-1グランプリ」を実施。出演者が今こそプレゼンしたい思い入れのある品を持ち寄り、センスある「帯」キャッチコピーをつけて、その魅力を新たに再定義した。松井は自身が衝撃を受けた漫画として「べしゃり暮らし」（著・森田まさのり氏）を紹介