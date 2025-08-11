大会本部は１１日、今大会５日間にわたって実施した２部制の試合について概要を公表した。昨夏は３日間だった２部制の試合を、今夏では６試合に拡大。１０日の雨天にともない５日間での実施となったが、計１５試合を２部制で開催した。１５試合のうち選手の熱中症疑いは計８件。内訳は第１試合で２件、第２試合では１件、第３試合では４件、第４試合では１件と、午後４時１５分試合開始予定だった第３試合での発症疑いが最も