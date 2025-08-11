気象庁は、11日午後4時前、熊本県の7つの市と町に発表していた大雨特別警報を、いずれも大雨警報か大雨注意報に切り替えました。一方で、引き続き土砂災害や河川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。【写真を見る】【速報】熊本県では警報・注意報に切り替え後も土砂災害などに厳重警戒を24時間雨量が平年の1か月分を超えたところも気象庁と国土交通省は午後4時前、熊本県の7つの市と町に発表している大雨特別警