気象庁は、熊本県の7つの市と町に発表していた大雨特別警報を11日午後3時45分に大雨警報に切り替えました。今後も油断せず、土砂災害や川の氾濫に厳重な警戒を続けるように呼びかけています。熊本県では線状降水帯が発生して記録的な大雨となり、気象庁は警戒レベル5にあたる大雨特別警報を発表しました。その後、大雨のピークは一旦越えたことなどから、気象庁は午後3時45分、発表していた大雨特別警報をすべて大雨警報に切り替え