今月２日に東京・後楽園ホールで行われたプロボクシング興行に出場した２選手が相次いで急性硬膜下血腫で死去したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の安河内剛本部事務局長（６４）は１１日、都内で取材に応じ、今後日本国内で行われるＷＢＯアジア・パシフィックのタイトルマッチを１２回戦から１０回戦に短縮することを発表した。長いラウンドを戦うことによる危険性を少しでも軽減する狙いで、既に東洋太平洋