11日未明から熊本県内に出ていた大雨特別警報について、気象庁は午後3時45分、大雨警報に切り替えました。気象庁大気海洋部立原秀一予報課長は「引き続き油断することなく身の安全を確保して下さい」と呼びかけています。気象庁は11日午後3時45分、熊本県の玉名市や長洲町など7市町に出していた大雨特別警報を大雨警報に切り替えました。熊本県内ではこれまでに道路の冠水や、河川の増水による土砂災害などの被害が相次いでいて気