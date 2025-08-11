美里町で未明の土砂崩れで住宅が巻き込まれ、11日、1人が見つかりました。会話はできるということです。土砂崩れが発生したのは、美里町豊富です。消防によりますと、11日午前2時50分頃、通行人から「裏手の土砂が家に流れこんで人が巻き込まれている」と消防に通報がありました。土砂に押し流された家に住む、男性1人が行方不明でしたが、その後、男性は見つかり、救出前に会話もできる状態だということです。美里町では、100か所