【MLB】カージナルス 3ー2 カブス（8月10日・日本時間11日／セントルイス）【映像】今永、“魔球”スイーパーに相手打者ヘルメット飛ばし奪三振カブスの今永昇太投手が日本時間11日、敵地で行われたカージナル戦に先発登板。4安打3失点で降板。今季9勝目はならなかったが、7回途中92球の粘投で計9つの奪三振と気迫の投球を見せた。中4日での登板となった今永は初回、先頭のウィンを捕邪飛に打ち取ると、ポップフライ2つと内野