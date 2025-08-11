気象台は、午後3時46分に、大雨警報（土砂災害）をみやま市に発表しました。また洪水警報を糸島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・みやま市に発表 11日15:46時点福岡県では、12日明け方まで土砂災害に、11日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。福岡、筑後地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害12日