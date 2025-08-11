グローバルグループ・JO1が10日、大阪・関西万博「平和と人権テーマウィーク」にあわせ、国連パビリオンと国際NGOピースボート共催によるレセプション 『Time For Peace』に招待され、パフォーマンスゲストとして参加した。【写真複数】JO1與那城奨が英語スピーチ→クラシカルなステージでのパフォーマンス国際NGOピースボートの使用客船「パシフィック・ワールド号」（7万8000トン）船上にて行われたレセプションは、戦後80年