気象台は、午後3時34分に、洪水警報を岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岐阜県・岐阜市、羽島市、各務原市、岐南町、笠松町に発表 11日15:34時点美濃地方では、11日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岐阜市□洪水警報【発表】11日夜遅くにかけて警戒■羽島市□洪水警報【発表】11日夜遅くにかけて警戒■各務原市□洪水警報【発