開演時間を迎える前からサウンドチェックを楽しんでいた岸谷香（Vo,G,Key）、Yuko（G,Cho）、HALNA（Ba,Cho）、Yuumi（Dr,Cho）──岸谷香＆Unlock the girls。「まだ時間あるの？」と何度もスタッフに確認しつつ、観客からのリクエストに応えたりもしながら数曲を演奏していた。「もう始めていい？そろそろやろうかな（笑）」と岸谷が言い、本番はそのままスタート。最初に届けられたのは、PRINCESS PRINCESSの代表曲の1つ「世