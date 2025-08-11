「巨人−中日」（１１日、東京ドーム）巨人が序盤の拙攻で好機をつぶした。初回は先頭・丸が四球で出塁したが、１死後に泉口が遊ゴロ併殺打に倒れた。二回は先頭・キャベッジが右前打で出塁も１死後、大城卓が一ゴロ併殺打。初回から２イニング連続の併殺打は痛恨だった。三回は１死二塁の場面で得点を奪えず。四回は先頭打者として左前打で出塁した佐々木が二盗に失敗してスコアボードに０を加えた。四回に戸郷が先制点を