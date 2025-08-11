抗がん剤治療終え、まつげ復活ステージ3のガンを公表している元女優の希良梨さん(きらり、44)=沖縄県出身=が念願のまつげに喜びの声をあげた。7月には6クール目の抗がん剤治療を終えたことを報告し「髪の毛も、眉毛もまつげも、一体、いつになったら生えてくるんだろう?」と悩みをインスタグラムで明かしていたが「まつげが、念願のまつげが、やっと、やっと、生えてきてくれました感動しかないです」と綴り、目元のアップ写